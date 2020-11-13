"غرفة الفنادق": الإغلاق الأوروبي أثر بالسلب على أعداد السياح الوافدين

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن حالة الإغلاق التام التي بدأت في العديد من الدول الأوربية، المصدرة للسياح لمصر، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، أثرت بالسلب على الحركة السياحية الوافدة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة حاليا.

وأضاف "الشاعر" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن نسب الإشغال الفندقي تراجعت بشدة بالمدن السياحية بمحافظتي جنوب سيناء والبحرالأحمر، بعد توقف العديد من الدول الأوربية عن إرسال سائحيها إلى مصر، فضلا عن تراجع أعداد المصريين المتواجدين بالمدن السياحية، بسبب بدء العام الدراسي.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن الغرفة لم تتلق إلى الآن أية إخطارات بإغلاق أيا من الفنادق العاملة حاليا، وعددها أكثرمن 700 فندق، موضحا أن بعض الفنادق لجأت إلى غلق بعض مبانيها لتقليل النفقات في ظل تراجع الحركة السياحية الوافدة.

ونوه "الشاعر" إلى بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وارتفاع نسب الإصابات به في العديد من الدول الأوربية المصدرة للسياح إلى مصر، إلا أنه لا يوجد إلى الآن أي تغير في الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها المنشآت السياحية والفندقية المصرية لاستقبال السياح.

ولفت هشام الشاعر، إلى أن اللجنة الوزارية لأزمة كورونا، التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هي المنوط بها تغيير ضوابط استقبال الفنادق المصرية للسياح أو منع سياح دول معينة من زيارة مصر خلال الفترة الحالية، وفقا لرؤية وزارة الصحة، أحد الوزارات الرئيسية بتلك اللجنة.

من جهته، قال الدكتورعاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن العديد من الفنادق بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، أغلقت أبوابها خلال الأسبوعين الماضيين، نظرا لعدم وجود زبائن، بعدما توقفت الحركة السياحية الوافدة من العديد من الدول الأوربية المصدرة للسياح لمصر، فضلا عن تراجع أعداد المصريين المتواجدين بالمقاصد السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، بسبب بدء العام الدراسي.