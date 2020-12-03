الخارجية تواصل متابعتها لحادث سفينة الشحن بنيجيريا

تواصل وزارة الخارجية المتابعة عن كثب لحادث القرصنة على سفينة الشحن Milan قبالة السواحل النيجيرية، الذي أسفر عن اختطاف طاقمها، ومن بينهم مواطنان مصريان.

وصرح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه على تواصل دائم مع سفيرنا في أبوجا، لمتابعة آخر مستجدات الحادث.

واستمرت بالفعل جهود السفارة واتصالاتها، بما في ذلك مع صاحب شركة الشحن المُستأجرة للسفينة، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الخاطفين صباح أمس، الذين سمحوا له بالتحدث مع المُختطفين، وأن جميعهم بخير وصحة جيدة.

هذا، وتواصل وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أبوجا، متابعتها مع السلطات والأجهزة الأمنية النيجيرية، لضمان سلامة المختطفين، وسرعة الإفراج عنهما وإعادتهما إلى أرض الوطن.