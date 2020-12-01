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وزير الخارجية يطير إلى الرياض لترأس لجنة التشاور المصري السعودي

كتب:

أيمن حمزة
11:51 ص | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
تشهد أعمال اللجنة حوارًا مُعمقًا بين البلدين الشقيقيّن

تشهد أعمال اللجنة حوارًا مُعمقًا بين البلدين الشقيقيّن

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، وزير الخارجية سامح شكري، متوجها إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض في زيارة هناك، لترأس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية، التي تعقد على مستوى وزيري خارجية البلدين، علما بأنه قد سبق ذلك اجتماعات تنسيقية لكبار المسؤولين بمشاركة مساعدي وزيريّ الخارجية من الجانبين.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر "شكري" والوفد المرافق له علي الطائرة السعودية المتجهة إلى الرياض.

وكانت وزارة الخارجية أوضحت في بيان لها أنه سوف تشهد أعمال اللجنة حوارا مُعمقا بين البلدين الشقيقين حول التحديات المتنامية، التي تمر بها المنطقة، وسبل التعاطي مع التطورات المُتسارعة التي تشهدها الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين، وتأكيدا على التضامن المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة ما يُهدد أمنهما واستقرارهما والأمن القومي العربي بشكل عام، فضلا عن مناقشة سبل دفع أوجه التعاون الثنائي لآفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، وبما يعكس توجيهات القيادة السياسية بالبلدين في هذا الصدد.

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