ليلى علوي: مبروك لـ"القاهرة السينمائي" على تكريم المُبدع وحيد حامد

أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها البالغة بحضورها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ 42، مهنئة السيناريست القدير وحيد حامد على تكريمه بالمهرجان، قائلة: "مش عارفة أقول مبروك لوحيد حامد ولا أقول مبروك لمهرجان القاهرة السينمائي على تكريم هذا الفنان المخلص المحب لوطنة الجدع ابن البلد المكافح والصديق المخلص".

وأضافت "علوي"، خلال لقائها على هامش افتتاح المهرجان على شاشة "DMC"، أن وحيد حامد يستحق عن جدارة هذا التكريم، "كل الممثلين والممثلات والمخرجين والكتاب فرحانين جدا بهذا التكريم، سعيدة أني اشتغلت مع وحيد جامد وعملت معاه أدوار مهمة، وبسعد كل ما أشوف لوحيد حامد فيلم يتعرض، وكل عمل درامي ليه".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني.

وخصص المهرجان، اليوم الخميس لعرض ثان لـ"الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.