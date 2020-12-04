أسرة أحمد تبحث عن حقه منذ عام.. طعنوه بسلاح أبيض داخل مدرسة بالمنزلة

كان منكبا على ورقة الامتحان، التي يحاول التركيز فيها بصعوبة داخل اللجنة بمدرسته "النسايمه المعمارية المشتركة"، لاجتياز اختبارات نصف العام، حتى تغير حاله في دقائق معدودة، لتمتلئ ورقته ومقعده بدمائه الشابة، ويسقط أرضا بين الحياة والموت.

الطالب أحمد محمد خالد، بالصف الثاني بمدرسة النسايمة المعمارية المشتركة التابعة لمركز المنزلة في الدقهلية، تعرض لواقعة اعتداء بالضرب بسلاح أبيض، أثناء تواجده في لجنة امتحان الرسم الفني، يوم 31 ديسمبر 2019، مثلما أكد شقيقه خالد محمد خالد، عامل زراعي.

خالد: شقيقي تعرض للضرب بسلاح أبيض في لجنة الامتحان

تفاصيل الواقعة، يرويها شقيقه خالد، لـ"الوطن"، بأنه أثناء الامتحان "دخل مسئول الأمن بالمدرسة (ي.ز) ومعه أحد أقاربه (د.ع)، ومعه ابنته وزوجته، وبيقولهم أحمد أهو، فسأله في حاجة قاله أحنا مستنينك من الصبح، والراجل اللي معاه أهله سب أخويا، فرد الشتيمة، وضربوا بعض جوه اللجنة".

سرعان ما تطورت الواقعة داخل اللجنة، حتى فوجئ "أحمد" بإخراج "د.ع" لـ"مطواه" وغرسها بجانبه الأيمن حتى الرئة، ما تسبب بجرح نافذ، وصفه الطب الشرعي بـ"ضربة تؤدي للموت"، وإجراء عملية جراحية وتركيب أنبوبة صدرية، عقب تقديم الأسرة لبلاغ وقتها، وفقا لشقيقه خالد، مضيفا أن الطالب منذ ذلك الحين لم يغادر المنزل "وقاعد في البيت بيتعالج علشان الجرح يلم، بس حياته أدمرت".

وأكد خالد أنه تم تحويل البلاغ للنيابة بعد فحص شقيقه واستجواب الشهود وفحص كاميرات المراقبة، بينما سارع مسئول الأمن بالمدرسة للحصول على إجازة رغم إجراء الامتحانات، وتم تحويلها إلى الجنايات، ليتفاجأوا في 26 يوليو الماضي، بصدور حكم بالبراءة في القضية، استنادا على وجود تضارب بتقارير الطب الشرعي.

وأضاف أن الأسرة تقدمت بالطعن على الحكم، مطالبين بتوصيل صوتهم للنائب العام، لإعادة الحق لشقيقه الذي تعرض للموت داخل أسوار المدرسة، بما يضمن الأمان لجميع الطلاب، وإعلاء شأنه أمام الجناة.

مدير المدرسة: تقدمت بشهادتي للنيابة.. وأحمد مظلوم ويحظى بدعمي الكامل

مدير مدرسة النسايمه المشتركة، محمد عطا، أكد صحة تفاصيل الواقعة، بأنه تم الاعتداء على الطالب في اللجنة، واختراق الأمن من خلال المسئول، وهو ما ثبت له عبر كاميرات المراقبة، وهو ما أدلى به في شهادته أمام النيابة العامة، موضحا أنه فور طعن الطالب سارع بالاتصال بالأمن والإسعاف، مرجحا تلاعب المحامين في أوراق القضية، على حد قوله.

وأضاف "عطا"، لـ"الوطن"، أن الاعتداء أرجعه إلى أن زوجة "د.ع" أبلغته قبل يومين من الواقعة، بشتم أحد طلاب المدرسة لنجلتها الصغيرة من خلال سور عمارتهم الملاصق للمدرسة، ليقدم لها اعتذاره ويعدها بالتحقيق في هذا الشأن للتأكد من صحته، ليتفاجأ بأن مسئول الأمن اخترق القواعد وأجرى التحقيق بنفسه واتهم الضحية أحمد، رغم أن الطالب لم يصدر عنه أي شكوى مسبقا، واتفق مع "د.ع" على الاعتداء عليه أثناء الامتحانات.

وشدد على رفضه التام على الإخلال بقواعد المدرسة والتربية والتعيم وتجاوز سلطاته كمدير من قبل مسئول الأمن، والتعدي على الطلاب الذين كانوا "أمانة في رقبته"، موضحا أنه يخضع للتحقيقات للتأكد من الواقعة منذ البلاغ، موضحا دعمه الكامل للطالب أحمد في هذه القضية لظلمه بها.