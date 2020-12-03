"عبدالعاطي" من الدقهلية: المزارع سيروي الأرض بالموبايل

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعمال تبطين ترعة "السرو" بمركز أجا، اليوم، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لترشيد استهلاك المياه وتوفير الموارد المائية بإجمالي 108 مشروعا بطول 527 كيلو متر وتكلفة تتجاوز ملياري جنيه.

وأعلن الوزير خلال الزيارة تطبيق أول تجربة حديثة بالدقهلية لقياس نسبة رطوبة الأرض وربطها بجهاز الموبايل الخاص بالفلاح ويتم من خلال هذا النظام المتطور قيام الفلاح بري الأرض من موقعه أيا كان، وقال الوزير إن الري الحديث استثمار ومكسب للفلاح وتوفير للأسمدة والجهد والعمالة، وناشد المواطنين ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل نقطة مياه باعتبارها ثروة قومية.

وبحسب بيان للمحافظة، يشمل المشروع 5 عمليات متسلسلة، جرى الانتهاء من 5 مشروعات منها بطول 4.6 كم بتكلفة 21 مليون جنيه، ويجري حاليا تنفيذ 16 عملية أخرى بطول 62.6 كم بتكلفة 202.7 مليون جنيه، كما يجرى تجهيز 74 عملية ضمن المشروع بطول 299 كم بتكلفة إجمالية قدرها مليار و260 مليون جنيه.

وتفقد الوزير والمحافظ موقع للري الحديث ويقع على ترعة الزهايرة بالبر الأيمن، ويتبع الجمعية الزراعية بقرية "طماي الزهايرة" بالإدارة الزراعية في السنبلاوين حيث يقوم المزارع "مجدي محمد عبدالمجيد" بزراعة 10 أفدنة بطاطس، و18 فدانا بسلة، وجاري تجهيز 26 فدانا لزراعتها بالبصل، وتروي جميع المساحات من ترعة الزهايرة.

وافتتح الوزير والمحافظ دار المناسبات الرئيسية للمحافظة والملحقة بمسجد النصر بمدينة المنصورة بعد تطويرها وتحديثها بتكلفة قدرها 6.5 مليون جنيه، وثمن محافظ الدقهلية جهود وزارة الري ومشروعتها العملاقة بنطاق المحافظة وفى مقدمتها الأتوبيس النهرى والعديد من مشروعات الكباري على نهر النيل، وكذا المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بنطاق المحافظة، فضلا عن تحقيق إنجازات عديده فى كافه مجالات الري خدمه لمزارعي الدقهليه باعتبار ها اولى المحافظات الزراعية بمصر.

رافقهما خلال الجولة، المهندس عبد الفتاح الباز، وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندسة سلوى جابر، وكيل وزارة الإسكان، وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء المدن والأحياء والمراكز فى طلخا والمنصورة والسنبلاوين وأجا.