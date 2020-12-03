نقل مرضى الغسيل الكلوي من مستشفى قلوصنا إلى سمالوط العام

بدأت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الخميس، في نقل مرضى قسم الغسيل الكلوي من مستشفى قلوصنا إلى سمالوط العام، ضمن التشغيل التجريبي للمستشفى، الذي تم الانتهاء من إنشاؤه بتكلفة 247.7 مليون جنيه، تمهيدا للتشغيل الكلي.

جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خلال الزيارة التي أجراها المحافظ لمستشفى قلوصنا بمركز سمالوط، ورافقه فيها نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على سير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى.

وأعلن محافظ المنيا، عن انتهاء 79 مشروعا في قطاع الصحة بإجمالي تكلفة 913.8 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في تعزيز قدرة القطاع الصحي بالمحافظة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلا على تعزيز قدرة المحافظة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتفقد المحافظ خلال جولته عددا من أقسام المستشفى، تابع خلالها مستوى جودة الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، حيث تفقد قسم الغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية، كما التقى المحافظ عددا من المرضى واطمأن على حالتهم الصحية واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الصحية، والتيسير عل المرضى خلال هذه الفترة، لحين الانتهاء من أعمال نقل جميع الأقسام لمستشفى سمالوط الجديد وتشغيله بطاقته الكاملة.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة للمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بكل مركز، للوقوف على أرض الواقع عن مدى توافر الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري، لتقديم الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم.