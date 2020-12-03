محافظ المنيا: تسهيل تراخيص الأراضي بالمنطقة الصناعية للمستثمرين الجادين

وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على إعطاء مهله 3 أشهر لأحد المشروعات الكائنة بالمنطقة الصناعية لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة به، مؤكدا أن المحافظة تسعى دائما لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وأصحاب المصانع وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا، إذ قال المحافظ، إن الدولة المصرية تعمل على تسهيل التراخيص اللازمة للأراضي بالمنطقة الصناعية للمستثمرين الجادين بالمجان لإقامة العديد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً انه يجرى سحب الأراضي من المستثمرين الغير جادين في إقامة المشروعات مما لا يعود بالنفع على المحافظة وأبناءها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

حضر الاجتماع المهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وممثل هيئة التنمية الصناعية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وجه المحافظ، بعرض موقف كل مستثمر من المستثمرين الشاغلين للاراضي بالمنطقة الصناعية، وذلك للتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لاثبات جدية المشروع المقام حتي يتم استيفاء جميع الشروط لنقل الملكية، مؤكدا انه لا تهاون في حق الدولة لتحصيل رسوم امتلاك الاراضي من رجال الاعمال والمستثمرين.

وجه المحافظ، مدير إدارة شئون البيئة والمستشار الجيولوجي للمحافظة، بعرض دراسة شاملة للتخلص الأمن من مخلفات المصانع، مع إلزام أصحاب المصانع بتكاليف إزالة تلك المخلفات بعد الانتهاء من اعمال التطهير، كما كلف المحافظ المستشار الجيولوجي للمحافظة، بدراسة الأماكن المتاحة لحفر آبار المياه.

وجه المحافظ، باستمرار أعمال اللجنة المشكلة لحصر ومعاينة المشروعات المقامة ونسب انتهاء الاعمال بها، مؤكدا انه في حال ثبوت أي مخالفة لأحكام القانون سيتم تحويلها للجهات المختصة.

أشاد المحافظ، بالدور التي تقوم به المنطقة الصناعية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لتقديم كافة سبل الدعم للشباب من أبناء المحافظة.