محافظ المنيا يقبل رأس ذوي الإعاقة ويهديهم ورودا خلال الاحتفال بيومهم

احتفلت محافظة المنيا اليوم الخميس باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مجموعة كلنا واحد ومديرية الشباب والرياضة، ضمن جهود المحافظة لدعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة، والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة، والعمل على توظيف واستغلال جميع إمكانياتها البشرية.

وبدوره تعامل اللواء أسامة القاضي مع الأطفال ذوي الإعاقة بروح الأب حيث أهداهم ورودا ثم أخد يطبطب عليهم ويمسح علي صدورهم ويقبل رؤوسهم واحدا تلو الأخر.

حضر الحفل كل من اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هبه أبوزيد مسئول ملف ذوي الاعاقة بالمحافظة، وممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة.

وقال المحافظ، إن الدولة المصرية تبذل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المزيد من الجهد، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم في الحياة العامة وإطلاق إبداعاتهم في كافة المجالات، مشيراً إلى اتخاذ خطوات جادة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الهمم فجاء دستور 2014 ليكفل لهم حقوقاً غير مسبوقة، وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلاً مشرفاً يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون للأشخاص ذوي الهمم، فقد تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات خاصه لذوي الهمم في جميع المراكز وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لإنهاء كافة طلباتهم، كما تم متابعة أعمال إنشاء نادي متحدي الإعاقة المقام علي ١٠أفدنة بالمنيا الجديدة ليكون متنفسا لهم لإطلاق المجال لكافة إبداعاتهم، مؤكداّ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة السبل الحياتية والرعاية لهم.

وأكد مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، أن المديرية حققت المراكز الأولي فى مهرجان "الحلم المصري" فى نسخته الرابعة لعام 2019 والتي تم استضافتها بمحافظة الاسكندرية، حيث تم الحصول على عدد كبير من الجوائز وحققت المديرية الفوز بالمراكز الأولي بمشروع المهرجان الإرشادي الكشفي الرابع تحت عنوان "أنا قادر بشكل مختلف"، كما تم تشغيل مراكز تنمية الفنون والإبداع بمراكز الشباب.

أوضحت، الدكتورة هبه أبوزيد مسئول ملف ذوي الاعاقة بالمحافظة أن هذا اليوم يأتي في إطار حرص الدولة على دعم مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم مع أفراد المجتمع، لأنهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، كما يهدف الاحتفال إلى تعزيز الفهم المجتمعي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجني المكاسب الناجمة عن إدماجهم في مجتمعهم في مختلف جوانب الحياة.

وعلى هامش الاحتفال تفقد المحافظ معرضا للأعمال الفنية من مختلف المصنوعات والمشغولات باسم الجمعيات المختلفة، مقدما الشكر لهم على جهودهم في إنتاج تلك الأعمال من خلال أبناء تلك الجمعيات، وقدم ذوي الهمم خلال الاحتفالية العديد من الفقرات منها أوبريت يا كورونا، وفقرات شعرية وغنائية.