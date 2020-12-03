وزير التعليم العالي يوافق على إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية

وافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2020/ 2021، وتمت مخاطبة رؤساء الجامعات، لاتخاذ الاجراءات اللٱزمة، لتطبيق اللٱئحة الطلابية، واتخاذ اللازم نحو الإعلان، وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، التي أقرت لائحة الاتحادات الطلابية.

وجرى تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وذلك لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام 2020/ 2021.

ووجه الوزير، بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميا، منذ بدايتها وحتى نهايتها.