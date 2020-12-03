كارثة بمحيط قصر العيني.. سقوط "سائق" بحوزته 27 ألف أمبول سحب دماء منتهية الصلاحية

قادت يقظة ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى إحباط كارثة كادت تحدث بالعاصمة، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن العاصمة، "سائق" بحوزته أكثر من 27 ألف أمبول خاص بسحب الدماء المجهولة ومنتهية الصلاحية.

ودلت التحريات، أن المضبوطات سبق استخدامها من قبل، وتم تجميعها من داخل مقالب القمامة، وغسلها بمواد، ثم إعادة بيعها مرة أخرى.

واوضحت التحريات الأولية، أن تلك المضبوطات يتم بيعها في محلات غير مرخصة، وتوزيعها في صيدليات ما يتسبب فى انتشار الأمراض بين المواطنين.

وكشفت التحريات، أن الشحنة تم شرائها من أحد العاملين بالمجال الطبي وبيع المستلزمات الطبية، وكانت قادمة من محافظة كفر الشيخ، لبيعها في أحد المحلات بمحيط قصر العيني، تم ضبطها وتحرر محضر بالواقعة.

وأحيل إلى النيابة العامة، واستمعت إلى أقوال السائق المقبوض عليه، وقرر المتهم فى التحقيقات، أنه لا يعلم شيء عن المستلزمات الطبية الفاسدة، وأن مجهول تركها في سيارته.

قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات وإعدامها، بعد الانتهاء من التحقيقات فى القضية، كما طلبت تحريات المباحث حول الجريمة، والتأكد من وجود متهمين آخرين من عدمه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من العميد محمد الشرقاوي مدير البحث الجنائي، يفيد بأنه أثناء تواجد كمين مباحث لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، تمكنت قوة أمنية تابعة لأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عدد 27000 أمبول خاص بسحب الدماء مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية) بحوزة (سائق سيارة أجرة- مقيم بمحافظة كفرالشيخ).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد تسليمها لأحد الأشخاص، لا يعرف بياناته، تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.