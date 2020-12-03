رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 27 ألف أمبول سحب دماء بالقاهرة منتهية الصلاحية 

كتب:

الوطن
12:29 م | الخميس 03 ديسمبر 2020
سرنجة

سرنجة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة والمعينة بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط "27000 أمبول خاص بسحب الدماء مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية" بحوزة "سائق سيارة أجرة – مقيم بمحافظة كفرالشيخ".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تسليمها لأحد الأشخاص لا يعرف بياناته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

"قريطم" يكشف تفاصيل خدمة إلكترونية تطلقها وزارة الداخلية لأول مرة

جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

وزارة الداخلية تكشف غموض 48 جريمة.. تنوعت بين القتل العمد والسرقة

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن

"نقل البرلمان" تشيد باستعدادات وزارة الداخلية لموجة الطقس السيء

السيسي يوجه بتحديث وميكنة منشآت وزارة الداخلية