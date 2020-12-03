ضبط 27 ألف أمبول سحب دماء بالقاهرة منتهية الصلاحية 

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة والمعينة بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط "27000 أمبول خاص بسحب الدماء مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية" بحوزة "سائق سيارة أجرة – مقيم بمحافظة كفرالشيخ".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تسليمها لأحد الأشخاص لا يعرف بياناته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.