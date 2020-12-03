وزير الداخلية يستقبل مفتي الجمهورية

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، واستعرض سُبل التعاون مع دار الإفتاء المصرية، بشأن تأكيد المفاهيم المستنيرة والوسطية لتعاليم الدين الإسلامي.

وأشاد الوزير، بأهمية الدور التوعوي الذى تقوم به دار الإفتاء، لتوطيد مفهوم سماحة الدين، والعمل على تجديد الخطاب الديني، ونشر برامج التحصين الفكري.

وأكد فضيلة المفتي، على أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة، لتحقيق الأمن للمواطنين، وتثبيت دعائم الاستقرار، وأهمية رسالة الأمن، والتكاتف والتعاون بين كل أطياف المجتمع، ومساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن، مشيرا إلى تقديره البالغ لبرامج وزارة الداخلية، في تنمية المستوى المعرفي والثقافي للعنصر البشري الأمني.

وفى نهاية اللقاء، أهدى مفتي الجمهورية، مجموعة من الإصدارات الدينية، منها مؤلف (فقه الجندية أحد إصدارات دار الإفتاء المصرية) لوزارة الداخلية، تعبيرا عن التقدير والاعتزاز بأهمية الدور الوطني الذى يقوم به رجال الشرطة.