وزارة الداخلية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل

بمناسبة الاحتفال بـ "اليوم العالمي لحقوق الطفل" يوم 20 نوفمبر من كل عام، حرصت وزارة الداخلية على مشاركة الأطفال في احتفالهم بتلك المناسبة وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة المجتمعية والنفسية والطبية لهم، وذلك من خلال عدة مبادرات جاءت على النحو التالي:

توقيع الكشف الطبي على 1050 طفلا بمستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف الأدوية اللازمة لهم مجانا خلال ثلاثة أيام.

توجيه عدة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال المودعين بعدد من دور الأيتام والأيتام المعاقين وصرف الدوية اللازمة لهم ومنحهم بعض الهدايا العينية.

توجيه وفود من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لزيارة عدد من المدارس "أهالينا للتعليم الأساسي، الأمل الابتدائية للصم وضعاف السمع، التربية الفكرية لذوي الإعاقة الذهنية"، ومشاركة التلاميذ احتفالهم بالنشاط المدرسي الخاص بتلك المناسبة ومنحهم هدايا رمزية والتي أدخلت البهجة والسعادة على قلوب الأطفال.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كل شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمواطنين.