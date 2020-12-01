الداخلية تنفي تدهور الحالة الصحية للنزيلة هدى عبدالمنعم عبدالعزيز

نفى مصدر أمني، ما تداوله البعض عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بالإدعاء بشأن تدهور الحالة الصحية للنزيلة هدى عبدالمنعم عبدالعزيز.

وأكد أن ما جرى تداوله فى هذا الصدد، عارٍ تماماً من الصحة، حيث أن المذكورة نزيلة بأحد السجون على ذمة إحدى القضايا، وتم عرضها على المستشفى، فور شعورها ببعض الآلم، وبتوقيع الكشف الطبى عليها وعمل التحاليل والأشعة اللازمة، تبين أن حالتها الصحية جيدة، وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية، وحالتها مستقرة.. وتم إعادتها لمحبسها.

وأوضح المصدر، أن نشر تلك الأخبار، يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية، فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام، فى محاولة لحصول عناصر الجماعة المودعين على ذمة قضايا على إمتيازات غير مستحقة قانونا.