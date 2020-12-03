سارة حازم تقدم "مساء dmc" الليلة بعد إصابة رامي رضوان بكورونا

علمت "الوطن"، أن الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، ستقدم حلقة اليوم الخميس من برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc"، في التاسعة مساء الليلة، بعدما أعلن مقدم البرنامج رامي رضوان إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتي بكورونا، وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمرع في الأرض بإذن الله".

وأضاف رضوان، "أنا بكتب عشان لو أي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله.. لا داعي للقلق.. لو ظهرت أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري.. أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. إنما لأجل الحق مش بنفس قدر الالتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى، وماعنديش أي فكرة جالي من مين وإزاي ابن اللئيمه ده".

وتابع رضوان، "بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم.. كله يلتزم أكتر من الأول.. الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ.. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر".