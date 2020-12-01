رامي رضوان عن خروج الزمالك من كأس مصر: "قلبي مع كل الزملكاوية"

علق الإعلامي رامي رضوان، على هزيمة نادي الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في واحدة من المباريات التي شهدت إثارة كبيرة بين الفريقين، قائلا: "قلبي مع كل الزملكاوية والله".

وأضاف "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "أنا مش بهزر أو بسخر من الزملكاوية أنا بتكلم جد، ربنا يوفق نادي الزمالك خلال الفترة اللي جاية، خاصة أن الفريق لديه لاعبين مميزين وعلى قدر عالي وقادرين على تقديم مستوى أفضل".

وتابع أن نادي الزمالك، واحد من أكبر الأندية في مصر، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة في الموسم الجديد، بعدما خرج من بطولة كأس مصر على يد نادي طلائع الجيش، بعدما كان حامل اللقب خلال النسخة الماضية.

ويعيش نادي الزمالك في الوقت الحالي واحدة من أسوأ الفترات التي شهدها خلال آخر عشر سنوات في تاريخ الفريق، خاصة في ظل عودة الزمالك في السنوات الأخيرة وعودة البطولات داخل صفوف نادي الزمالك، بالفوز بالعديد من البطولات كان آخرها الفوز بكل من بطولة السوبر المصري، وبطولة السوبر الأفريقي، وغيرها من البطولات، ومن ثم عودته من جديد لخسارة البطولات، والتي كان آخرها بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

وتلقى نادي الزمالك هزيمة جديدة أمام نادي طلائع الجيش في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، في لقاء شهد تألقا لافتا للنظر للاعبي طلائع الجيش وبالتحديد اللاعب أحمد سمير، الذي نجح في تسجيل هدفين من ركلة حرة وضربة جزاء، قبل أن يضيف عمرو مرعي الهدف الثالث في المباراة ليعلن تأهل طلائع الجيش لنهائي البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواصل الزمالك مسلسل الهزائم وسط غضب شديد من جماهيره في الفترة الأخيرة.