رامي رضوان يعلن إصابته بكورونا: "معرفش جالي إزاي ابن اللئيمة ده"

أعلن الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب رضوان، عبر حسابه الشخصي على منصَّة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتي بكورونا، وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمررررررع في الأرض بإذن الله".

وأضاف رضوان: "أنا بكتب عشان لو أي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله.. لا داعي للقلق.. لو ظهر أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري.. أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. إنما لأجل الحق مش بنفس قدر الالتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى، وماعنديش أي فكرة جالي من مين وإزاي ابن اللئيمه ده".

وتابع رضوان: "بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم.. كله يلتزم أكتر من الأول.. الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ.. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر".