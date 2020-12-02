مصير واحد.. وفاة طبيب المنصورة متأثرا بكورونا بعد وفاة زوجته بأيام

رحل الدكتور ماجد ميخائيل ، استشاري الباطنة بمستشفى طلخا المركزي بمحافظة الدقهلية، مساء الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد عدة أيام من رحيل زوجته بنفس الفيروس .

ونعت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الدقهلية، اليوم ، الدكتور ماجد ميخائيل، استشاري أمراض الباطنة والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا "كوڤيد 19 " ليصبح "الشهيد رقم 45" بين أطباء الدقهلية، الذين فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بالفيروس المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه جرى ضم اسم الدكتور ماجد ميخائيل، إلى "قائمة الشرف لأطباء الواجب"، ليصل عدد المقيدين بها إلى 45 طبيباً، والتي تم إعلانها من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.

وأضاف نقيب الأطباء، أن الطبيب توفي بمستشفى صدر المنصوره متأثرا بالإصابة بالكورونا وتوفت زوجته وهي ليست طبيبة منذ عده أيام متأثرة أيضا بالكورونا، وتضم "قائمة الشرف لشهداء الجيش الأبيض43 طبيباً آخرين.