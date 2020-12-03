خالد الجندي: اوعوا تستهتروا بكلمة "الكفالة الإلهية"

حذر الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، من الحنث باليمين بعد أن يُشهد الطرفان الله على اليمين أو العقد بينهما.

وأضاف "الجندي"، في برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، الخميس، أن من يقسم بالله، يُحضر الله في اليمين، ولذلك لا يجب نقض العهد، موضحا: "أي حد يتعامل معاك ويشهد ربنا، اوعى تهرج معاه، لأن ربنا هو كفيل التعاقد، ولازم تفي بالوعد والعهد الذي قطعته معه".

وتابع الداعية الإسلامي، أنه لو كل زوج وزوجة أحضرا الله في العقد والتعاقد، وعملا بذلك، لن يذهب أي منهما إلى المحاكم، لافتا إلى أن كلمة "الكفالة" منحة كما أنها تهديد ومراقبة ومحاسبة، و"اوعوا تستهتروا بكلمة الكفالة الإلهية، إما يكون قدها أو بيكتب على نفسه الهلاك والضياع".

واستشهد بالآية القرآنية التي تقول: "وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا" مضيفا: "ربنا قالك اإنت اللي حضرتني وشهدتني على العقد"، لافتا إلى أن "صلاح الآباء يحصده الأبناء"، فأصلحوا قلوبكم يصلح الله لكم أبنائكم.

يذكر أن برنامج "لعلهم يفقهون"، برنامج ديني اجتماعي يعرض من السبت للخميس الساعة 5:15 مساءً، يقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز بأسلوب عصري يركز على تجديد الخطاب الديني ويهدف إلى الارتقاء بوعي المسلمين.

وناقش البرنامج في حلقة اليوم مسألة الحسد، وقال إن "المصل المضاد للحسد هو الصدقة لذلك قال الله في القرآن الكريم خذ من أموالهم صدقة تزكيهم، فالصدقة تطهر الفقير من الحسد والغني من البخل والمجتمع من التضخم".

وواصل أن الله طلب من المؤمنين الفرح طبقا لما جاء في القرآن "قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا"، وذكر أن هناك نوعان من الفرح الأول محمود وهو الذي لا ينسي العبد شكر ربه والثاني مذموم وهو الذي ينسي العبد شكر ربه.

واستطرد الجندي "كل فرح بنعمة هو طاعة والفرح بنصر الإسلام طاعة، وكل فرح بترك ذنب طاعة، كل فرح بشفاء مريض أيضا طاعة".