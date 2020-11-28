خالد الجندي صرف البلاء أعظم أنواع الرزق من الله لعباده

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا يجب أن ينظر إلى الرزق على أنه أموال فقط، فمن الممكن أن يكون الرزق صحة أو أولاد صالحين بهم بركة المولى سبحانه وتعالى، أو يكون الرزق في الهدوء النفسي وراحة البال، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "DMC".

وأضاف الجندي، أن الرزق يمكن أن يكون أيضا في الصحبة الطيبة التي يجرونك إلى الجنة جرا ويصرفونك عن النار صارفا، ومن الممكن أن يكون أيضا بمثابة سعادة أو علم أو حتى ترك لمعصية وتوبة صادقة إلى الله فهذا رزقا أيضا.

وتابع: "هناك أيضا رزق الصرف وهو أعظم أنواع الرزق فهل هناك أفضل من أن يصرف الله عنك من البلاء ما تعلم وما لا تعلم وما الله به أعلم"، و كل هذا يصنف تحت بند رزق المولى سبحانه وتعالى إلى عبده.

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقول الله تعالى: "ويرزقه من حيث لا يحتسب"، ويقول أيضا: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه"، فتخيل انك تسمع أسماء كبار المحامين في المجتمع أصحاب الصيت والوزن من الشهرة في المجتمع، فيطمئن صاحب القضية ويحمد الله أن وكيله هذا المحامي الشهير، فما بالك إذا كانت القضية في يد الله سبحانه وتعالى.