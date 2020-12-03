وزير الطيران: القيادة السياسية أنقذت القطاع من الانهيار

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إنه لولا وقوف القيادة السياسية والدولة وراء قطاع الطيران، لانهار، لأنه أكثر القطاعات تأثرا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتوقف القطاع تماما في بعض الفترات.

وأضاف "عنبة"، في تصريحات تليفزيونية لقناة "extra new"، أن شركة مصر للطيران، لعبت دورا وطنيا في إعادة المصريين من الخارج، ووصل عددهم إلى 77 ألف مواطن، وسط توجهات لإعادة المصريين، أثناء الجائحة إلى بلادهم.

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن القطاع كان سبّاقا في تطبيق الإجراءات الاحترازية المضادة لفيروس كورونا، حيث تم تركيب كاميرات حرارية في صالات الوصول والمغادرة بالمطارات، وكاميرات تحدد الأشخاص غير المرتدين للكمامات الطبية.

وذكر أن قطاع الطيران، نسق مع وزارة الصحة، من أجل منع دخول أي ركاب مصابين بفيروس كورونا إلى مصر، مع توفير تحليل "بي سي آر" في المطارات السياحية، مثل مطار شرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى علم بـ30 دولار فقط.

وأوضح أن مصر تدير أزمة ليس لها كتالوج، في إشارة إلى كورونا، وأكد على اهتمام بقطاع الصحة العاملين في قطاع الطيران، لذا عمل على تطوير مستشفى مصر للطيران، كما تم استئجار مستشفى إضافي، كان مكانا للعزل للمصابين بكورونا، ولم يتم رفض أي حالة مع توفير أسّرة إضافية باستمرار، للتغلب على الجائحة التي تواجه العالم، وظهرت في مصر في الربيع الماضي.

وظهر فيروس كورونا المستجد في الصين نهاية عام 2019 في مدينة ووهان وانتشر بها في مختلف دول العالم وأصبحت الولايات المتحدة أكثر دول العالم في معدلات الوفيات والإصابات.