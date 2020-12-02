غدا.. وزير الطيران يتفقد محطة الأرصاد الجوية بالعاشر من رمضان

يتفقد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، محطة الأرصاد الجوية بالعاشر من رمضان، ومتابعة أعمال تنفيذ مشروع المشاية الكهربائية الجديد التى تربط بين مبنى الركاب (2) والجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولى، وذلك صباح يوم الخميس القادم الموافق 3 من ديسمبر الجاري.

وعلى صعيد آخر استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، سفير دولة جورجيا السيد ألكسندر نالبندوف، لبحث العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدنى وسبل تطوير اتفاقية النقل الجوى الموقعة بين البلدين بما يسهم في انتعاش الحركة الجوية والسياحة بين مصر وجورجيا، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

الجانبان المصري والجورجي يناقشان تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير إتفاقية النقل الجوي

وخلال اللقاء ناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدني والتي تم طرحها خلال الاجتماع الأول بين الطرفين في شهر فبراير الماضي ومنها تعزيز التعاون بين البلدين بالإضافة إلى تطوير اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين مصر وجورجيا بما يتناسب وحجم الحركة السياحية والتجارية بين البلدين .

وكان وزير الطيران، أكد على أهمية تعزيز التعاون مع جميع الشركاء وبخاصة دولة جورجيا التى تتمع بمقومات جاذبة للأسواق المصرية، مضيفاً أن خطة وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تسعى إلى فتح نقاط جوية جديدة تتماشى مع خطط الدولة المصرية فى تنشيط الحركة الجوية و السياحية بما يساهم في التنمية الإقتصادية.

سفير جورجيا بالقاهرة يعرب عن تقديره للعلاقات المثمرة بين البلدين في صناعة النقل الجوى

وكان سفير دولة جورجيا أعرب عن تقديره للعلاقات المثمرة بين البلدين في صناعة النقل الجوى ، مشيدًا بما تحقق من تطوير في قطاع الطيران المدني خلال الفترة الحالية .كما أكد على أن مصر وجورجيا لديهما خبرات واسعة فى مجال الطيران و السياحة، ويمكنهما تحقيق تقدم بهذان القطاعين الهامين من خلال تعميق الشراكة والعلاقات الثنائية بين الدولتين