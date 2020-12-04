محافظ كفرالشيخ يشيد بالمواهب والأعمال الفنية في افتتاح المسرح المدرسي

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المسرح المدرسي التابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث تفقدا المسرح، وما يضمه من حجرات العرض، ومكتبة وحجرات للعاملين به، وحجرات خاصة بالعروض المسرحية، وخشبة المسرح، وتابع المحافظ ونائبه العروض المسرحية لمدارس فوه التعليمية، مدرسة سنديون الرسمية للغات، ومدرسة الجمهورية الابتدائية، ومدرسة الشهيد أحمد نصرالله، ومدرسة حماد الإعدادية بنين، ومدرسة فوة الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بنات، ومدرسة وحدة قبريط الابتدائية.

كما تابع المحافظ ونائبه، أداء زهرات رياض الأطفال والموهوبين وعروض الجمباز والكاراتيه والتابلوهات الفنية، والإلقاء الشعري بالطفل المتطور، مشيداً بالمعلمات وأولياء الأمور لتشجيهم لأبنائهم على اكتشاف مواهبهم وتنميتها، كما تفقد الأعمال الفنية على سور المدرسة الفندقية من الخارج، والمسرح المدرسي، موجهاً الشكر لفريق العمل من إدارة فوه ووعد بتكريمهم.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالعروض المسرحية التي تناولت القضايا المتعددة سواء الموضوعات التاريخية، أو الأحداث التي نمر بها، وعودة مسرح العرائس، والتعبير عن خطورة الإنترنت على الأطفال، وفيروس كورونا المستجد، والمواهب المتعددة في الغناء والإنشاد، والالقاء.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وشاكر ندا، وكيل المديرية، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد السبكي، المدير العام للتعليم الفني، وسعد كامل، مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية، ورضا عبد العزيز، مدير إدارة الرياض التعليمية ويوسف البسيونى مدير إدارة قلين التعليمية، والدكتور أحمد وعيوع، مدير إدارة فوه التعليمية، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ، وهالة النواصره، مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.