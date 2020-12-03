غدا.. افتتاح 9 مساجد بتكلفة 24 مليون جنيه في كفر الشيخ 

استعدت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، لافتتاح 9 مساجد بقرى المحافظة بالجهود الذاتية، غدا برعاية المحافظ اللواء جمال نور الدين، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية 24 مليون و510 ألف جنيه.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، إن المحافظة ستفتتح 9 مساجد جديدة، غدا، ما بين إحلال وتجديد وأخرى جديدة جرى إنشاء معظمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية، وأضاف أن مركز الحامول سيشهد افتتاح 4 مساجد هي "مسجد عزبة جمعة بعزبة جمعة، مسجد التقوى، بقرية 12 الحفير، مسجد الرحمة بقرية 13 الحفير، مسجد محمد الدسوقي رحمه الله، بقرية القليني".

وفي مدينة دسوق سيتم افتتاح مسجد واحد وهو مسجد "عزبة سلامة" بقرية العجوزين، وفي سيدي سالم، سيتم افتتاح مسجد "عبد العال حسن" بقرية دمرو، كما سيتم افتتاح مسجد "عاشور" بقرية قبريط بمركز فوة.

كما سيتم افتتاح 3 مساجد بمركز كفر الشيخ، وهي "مسجد السلام، ويوسف قنديل، ومسجد الرحمة بالعونة" لافتًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية، تتابع الاستعدادات لافتتاح المساجد، مؤكداً أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بصفة يومية في 4 آلاف مسجد تابعة لمديرية الأوقاف بالإضافة للمساجد الجديدة التي سيتم افتتاحها، مشيراً إلى أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يحرص على متابعة المساجد، والاهتمام بإنشاء مساجد جديدة تحت الإشراف الهندسي المباشر للمديرية.