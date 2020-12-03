خالد الجندي: دعوة المظلوم مستجابة حتى لو كان كافر أو حرامي

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن دعوة المظلوم سوف تستجاب، حتى لو كان كافرًا أو سارقًا، موضحا، أن هناك شروط لاستجابة الدعاء، أولها أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وألا يدعوا الإنسان بمعصية.

وأضاف "الجندي"، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، الخميس، أن يطيب الإنسان طعامه وشرابه، مستشهدا بالحديث الذي يقول: "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن من شروط استجابة الدعاء، الإلحاح في طلبه، واليقين في الطلب، وكل ما سبق يُستثنى منه دعوة المظلوم التي تعتبر غير مرتبطة بشرط، موضحا: "دعوة المظلوم الكافر هتستجاب.. دعوة المظلوم الحرامي هتستجاب، وهيقتص ربنا منه عشان حرامي.. ده موضوع وده موضوع".

من جانبه، أكد الشيخ ياسر أحمد، في نفس البرنامج، أن استجابة الدعاء ليس لها علاقة بالإيمان.

يذكر أن برنامج "لعلهم يفقهون"، هو برنامج ديني اجتماعي من السبت للخميس الساعة 5:15 مساء يقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز بأسلوب عصري يركز على تجديد الخطاب الديني ويهدف إلى الارتقاء بوعي المسلمين.

وناقش البرنامج في حلقة اليوم مسألة الحسد، وقال إن "المصل المضاد للحسد هو الصدقة لذلك قال الله في القرآن الكريم خذ من أموالهم صدقة تزكيهم، فالصدقة تطهر الفقير من الحسد والغني من البخل والمجتمع من التضخم".

وواصل أن الله طلب من المؤمنين الفرح طبقا لما جاء في القرآن "قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا"، وذكر أن هناك نوعان من الفرح الأول محمود وهو الذي لا ينسي العبد شكر ربه والثاني مذموم وهو الذي ينسي العبد شكر ربه.

واستطرد الجندي "كل فرح بنعمة هو طاعة والفرح بنصر الإسلام طاعة، وكل فرح بترك ذنب طاعة، كل فرح بشفاء مريض أيضا طاعة".