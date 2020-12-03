تشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية بالبحيرة خلال حملة موسعة

شنت الوحدة المحلية بحوش عيسى، بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، حملة موسعة لإغلاق السناتر ومقار الدروس الخصوصية، في إطار توجهات الدولة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة الطلبة والطالبات.

وأسفرت الحملة عن إغلاق ٤ سناتر للدروس، وتشميعهم بالشمع الأحمر، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وفي وقت سابق، شنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، عدداً من الحملات على "سناتر" الدروس الخصوصية، أسفرت عن إغلاق 5 مراكز، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، والإدارة التعليمية بالبحيرة، حملة موسعة أغلقت خلالها 5 مراكز للدروس الخصوصية.

وقال اللواء مدحت الزغد، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، إن اللجنة مرت على أماكن تواجد السناتر بأحياء "الطَفلة"، و"يَكن"، وجرى عمل حصر لها، ومداهمة 5 مراكز وإغلاقها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، بشأن الحد من التجمعات والتزاحم، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

كما شهد ذات المركز، قرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بإيقاف مدير مدرسة الدلنجات الثانوية للبنين، لمدة ثلاثة شهور، لمخالفته القرارات الوزارية والأوامر الإدارية الخاصة بالدروس الخصوصية، وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية لإعمال شئونها حيال الواقعة.

جاء ذلك وفقاً لمذكرة الشئون القانونية المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بشأن توجيهات الوزير وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1640 لسنة 2020، في المادة العاشرة القاضية بعدم تجمع الطلاب في أي فعالية باستثناء الامتحانات، تطبيقًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت المذكرة تقريرًا لمكتب المتابعة بمديرية التربية والتعليم، بقيام مدير مدرسة الدلنجات الثانوية بنين، التابعة لإدارة الدلنجات التعليمية، بالتواجد بالمدرسة في غير أوقات العمل الرسمية، وفي تمام الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساء يوم السبت الموافق 12/9/2020 بالدور الأول العلوي ومعه خمس طالبات ويقوم بإعطائهن درسًا خصوصيًا لمادة اللغة العربية.

وتم على الفور إجراء التحقيقات اللازمة والسريعة في الواقعة، وباشرت الشؤون القانونية بالمديرية التحقيق مع مدير المدرسة تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنه.

كانت الوزارة أصدرت تعليمات مشددة بعدم إعطاء دروس خصوصية للطلاب، وقامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق مراكز الدروس الخصوصية.