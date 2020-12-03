آية أيمن: حصلت على 100 ميدالية خلال 14 عاما

قالت بطلة السباحة البارالمبية آية أيمن، إنها بدأت تدريب السباحة في عام 2006، ثم في عام 2008، بدأت دخول بطولات محلية، وفي 2011 دخلت كأس مصر للسباحة، وحصلت بعدها على كأس أفضل سبّاحة في مصر، لمدة 5 سنوات متتالية.

وأضافت "أيمن"، خلال استضافتها في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الفنانة منال سلامة، أن والدتها كانت تحل لها كل المشكلات التي تقابلها، وكرست حياتها لكي تصبح بطلة، وتسافر معها كل السفريات منذ عام 2014 حتى عام 2020، على حسابها الخاص، وستكون حاضرة في بطولة طوكيو.

وتابعت أنها حصلت على أول ميدالية للسباحين البارالمبيين المصريين، بعد مجهود كبير وتدريبات شاقة، كانت تبدأ من الساعة الخامسة فجرا، وبعدها كانت تذهب إلى مكان الدراسة، ثم تعاود التدريب مرة أخرى في نهاية اليوم، ثم تختتم يومها بتدريب اليوجا.

وذكرت أن لديها 15 ميدالية دولية، وأكثر من 100 ميدالية محلية على مدار 14 عاما، ووسام الجمهورية الذي أهداه لها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتم التكريم في عام 2017 في رأس السنة الميلادية، وكانت سعيدة بهذا التكريم غير المسبوق، بعد أن كانت أصغر فتاة تحصل على وسام الجمهورية في لعبة السباحة للبارالمبيين.

وأشارت إلى أن بعض البطولات، كانت تلعب فيها رغم صعوبتها، والبطولة الأخيرة التي كانت في عام 2019، كانت شديدة الصعوبة، خاصة أنها حسنت رقمها القياسي في السباق بعد عامين.

وألمحت إلى أن أول بطولة شاركت فيها، كان عمرها 5 سنوات، ولاقت دعما كبيرا من أسرتها، وتتمنى حصولها على أول ميدالية لسباحة بارالمبية في أولمبياد عالمية.