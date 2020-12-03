مزارع يعثر على جثة في أرضه بالدقهلية

دقت الساعة السابعة صباحا، استيقظ المزارع "محمد"، وتوجه إلى أرضه بمركز أجا، وقبل خروجه، سمع صوت زوجته تدعو له "ربنا يرزقك بالخير".. عقب وصوله أرضه، عثر على جثة ملقاة بالمجرى المائي في أرضه.. كانت هذه تفاصيل العثور على جثة سائق توك توك، ملقاة داخل أرض زراعية.

بعد إبلاغ الشرطة، كشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مصطفى كمال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية، أن الجثة لسائق توك توك مبلغ باختفائه، وأن مجهول استدرجه وشنقه، ثم هشم رأسه، وذلك لوجود سحجات وأثار ربط بالحبال بجسد الضحية، وتم سرقة حافظة نقوده، وأوراق وبطاقة الرقم القومي والتوك توك الخاص به.

ودلت التحريات المباحث والمعاينة، أن الجاني استخدم توك توك لنقل الجثة، وذلك لوجود أثار سير العجل، ورجحت أن المجني عليه، تم احتجازه وتعذيبه داخل غرفة بسبب خلافات بين الضحية والمتهم المجهول.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف تفاصيل الواقعة، حيث جار فحص 9 أشخاص مشتبه فيهم، للتأكد من تورط أحدهم فى ارتكاب الجريمة من عدمه.

وأجرت النيابة العامة، معاينة لمسرح الجريمة، وتم مناظرة الجثة، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة كما طلبت التحريات حول الواقعة.

كانت البداية، بتلقي اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، بلاغًا من أحد المواطنين إلى مركز شرطة أجا، بالعثور على جثة شاب ملقاة بترعة بقرية صهرجت الصغرى، وقال: توجهت الى أرضي الزراعية لمتابعتها، وفوجئت بانقطاع المياه، ثم عثرت على الجثة.

تم تشكيل فريق من المباحث، تبين أن الجثة لشاب فى منتصف العقد الثاني من العمر، ودلت المعاينة، أن القتيل به آثار خنق على الرقبة، وبه آثار ضربة بالرأس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

خلال 24 ساعة، نجح فريق من رجال، المباحث من كشف هوية أن الجثة لسائق "توك توك" يدعى "سمير. إ. ع"، مقيم بميت غمر، وتبين أنه متغيب منذ يومين، وباستدعاء أسرته تعرفت على الجثة داخل المشرحة.

وأشارت التحريات، إلى أن الضحية شوهد يعمل بالتوك توك الخاص به قبل قتله، وكان بصحبته شخص مجهول، وضبط رجال المباحث 9 أشخاص يشتبه فى تورطهم بارتكاب الجريمة، من بينهم سبق اتهامهم فى سرقة التوك توك بالاكراه، وآخر متهم فى قضية الشروع في قتل، وبمناقشته نفوا علمهم بالجريمة، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.