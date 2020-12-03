أستاذ مساعد بجامعة دالهاوسي الكندية: إنجاز غير مسبوق في التعليم بمصر

قال الدكتور محمد جبريل، أستاذ المساعد في كلية طب أسنان بجامعة دالهاوسي الكندية، إنه حضر اجتماعا مع العلماء المصريين في كندا، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لسماع أفكارهم بشأن تطوير منظومة التعليم المصري، وهذا يعتبر إنجازا في حد ذاته.

وأضاف "جبريل"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع برنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، الخميس، أن الاجتماع استمر حوالي أربع ساعات، واتضح خلاله أن هناك إنجازا ونجاحا غير مسبوق في العملية التعليمية بمصر، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يدعم هذا الملف بشدة، وهذا يتضح من الجامعات الجديدة التي تُنشأ في مصر.

وتابع الأستاذ المساعد في كلية طب أسنان بجامعة دالهاوسي الكندية، أن ما يحدث في العصر الحالي ليس مجرد إقامة مباني فقط، ولكن هناك تفكير وتخطيط ونية لتخريج طلاب على مستوى عالمي.

وأشار إلى أن هناك العديد من عوامل النجاح في مصر، ومنها أن الوزير بنفسه طلب اقتراح خطوات تالية، لكي يكون البحث العلمي جزء كبير من العملية التعليمية، وهناك تواضل أيضا مع القنصلية المصرية، ويوجد حماس كبير في تقديم اقتراحات من قبل العلماء المصريين.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعًا مع عدد من الأساتذة المصريين العاملين بالجامعات الكندية، بحضور السفير أحمد أبوزيد سفير مصر بكندا، ود. أحمد هيكل الملحق الثقافى المصرى بمونتريال بكندا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال "عبدالغفار"، إن علماء مصر فى الخارج يحققون نجاحات فى مختلف المجالات، ويتميزون بالالتزام والسمعة الطيبة على المستوى الدولى، مؤكداً حرص الوزارة على التواصل الجاد مع علماء مصر فى الخارج بشكل مستمر، والاستفادة من تخصّصاتهم وخبراتهم العلمية فى الارتقاء بالعملية التعليمية فى مصر، والتطلع للقاء علماء مصر فى اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، للتعاون معهم والاستفادة من خبراتهم.

واستعرض الوزير أبرز الجهود التى بذلتها الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، ومنها إنشاء عدد من فروع الجامعات الدولية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 2018، بدأت بمؤسسة الجامعات الكندية، التي تستضيف فرعاً لجامعة الأمير إدوارد الكندية، ثم مؤسسة جامعات المعرفة، التي تستضيف فرع جامعة كوفنتيري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير؛ بهدف توفير تعليم متميز على أرض مصر.

وأشار "عبدالغفار" إلى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية بدأت بها الدراسة منذ العام الماضي (الدلتا، بني سويف، القاهرة الجديدة)، بما يعطي التعليم الفني والتقني ما يستحقه من اهتمام، مؤكداً أنه جار إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، تشمل برامج علمية وتخصصات حديثة، فضلاً عن التعاون مع الشركات والمصانع لتدريب الطلاب وإكسابهم الخبرات المطلوبة.

وأكد أنه تمّت زيادة عدد الجامعات الحكومية خلال الفترة الأخيرة إلى 27 جامعة؛ لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم الجامعي، ورغبة الوزارة الشديدة في وجود جامعة على الأقل في كل محافظة، فضلاً عن زيادة عدد كليات الجامعات الحكومية بتخصّصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، والتوسّع في إنشاء برامج الساعات المعتمدة الجديدة.