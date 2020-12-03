آخر أخبار التعليم.. تحديد موعد الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي

يحرص الكثير من طلاب المدارس والجامعات على مطالعة آخر أخبار التعليم، وبشكل خاص في تلك الفترة مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تحسبا لاتخاذ أي من الإجراءات الجديدة بالتزامن مع الموجة الثانية من الفيروس.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومة، آخر أخبار التعليم اليوم، وفق أبرز القرارات والتصريحات والأحداث التي حدثت على مدار اليوم، كالتالي:

التعليم تحدد موعد الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تحديد موعد الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي، وجاء الموعد المقرر لإجراء الامتحانات ليكون يوم 15 ديسمبر الجاري.

وتهدف تلك الاختبارات، إلى تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة الجديدة فى التقييم الجديد، الذي يتضمن أسئلة تقيس فهم نواتج التعليم، مشبرا إلى أن تلك الاختبارات، الهدف منها هو التدريب فقط، ولا يتم احتساب درجات عليها.

العليا للفيروسات: إصابات كورونا ستتخطى الـ700 حالة بنهاية ديسمبر

أعلنت الإدارة العليا للفيروسات، ما ستشهده مصر في نهاية شهر ديسمبر، حيث صرح الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات، والتابعة لوزارة التربية والتعليم، أنه من المتوقع أن تصل إصابات كورونا اليومية إلى 700 إصابة، بنهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك وفقا للخريطة الزمنية لإصابات كورونا.

التعليم العالي: نسب إشغالات العناية المركزة في المستشفيات 35 %

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسب إشغال العناية المركزة في المستشفيات الجامعية في جميع المحافظات وصل إلى 35 %، كما أن وصل عدد المستشفيات الجامعية التي تعمل حاليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد إلى 15 مستشفى في عدد من المحافظات المختلفة.