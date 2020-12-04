القصة الكاملة لوفاة الشابة "آية سامح": خرجت تتفسح رجعت بيتها في "كفن"

خرجت "آية" من منزل أسرتها قاصدة منطقة بنزايون بمدينة المحلة، لشراء بعض الأغراض، وقامت والدتها بالتبيه عليها بعدم التأخير والعودة مبكرا، ووعدتها الفتاة بالعودة مبكرا كعادتها، لكنها لم تف بوعدها هذه المرة لأسباب خارجة عن إرادتها.

"آية سامح أحمد" 21 سنة، فتاة جميلة محبوبة من قريناتها، بارة بوالديها لم تكن يوما لتعصي لهما أمرا.. لكن هذه المرة لن تعود "آية" إلى المنزل مجددا، لكنها لن تحرم والديها ومحبيها من إلقاء نظرة الوداع على جثمانها الملفوف فى كفن، تمهيدا لتشييعها إلى قبرها.

الساعة كانت تُشير إلى 8 من مساء السبت الماضي، حين وصلت "آية" منطقة بنزايون التجارية المزدحمة بالمواطنين المترددين على المحلات التجارية هناك، وأثناء مرورها بالقرب من محل حلواني شهير، بينما كان طفل يقود سيارة بسرعة جنونية، بعدما ترجّل منها والده، فدهست "آية".. ودهست معها آمال عمرها وأحلامها.

أُصيب خلال حادث الدهس 4 أشخاص مع "آية"، وتم نقلهم لمستشفى المحلة، فيما كانت حالتها خطرة، حيث أُصيبت بنزيف بالمخ وشرخ في الجمجمة، وفارقت الحياة بعد ساعات من الحادث لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

حالة من الحزن خيمت على صديقات المجني عليها، اللاتي نشرن صورا لها مصحوبا بعبارات نعي ودعوات لله بأن يرحمها ويجعل مثواها الجنة، مطالبات بالقصاص من والد الطفل قائد السيارة.

وشُيع جثمان الفتاة إلى مثواه الأخير، بعدما أدى الآلاف من أهالي مركز أجا بالدقهلية "مسقط رأسها" صلاة الجنازة عليها، ثم واروها الثرى.

وتلقت «النيابة العامة» إخطارًا من الشرطة بوقوع حادث سير أمام محل الصعيدي للحلويات بمنطقة بنزايون، مما أسفر عن وفاة "آية" وإصابة 4 آخرين، فانتقلت النيابة لمحل الحادث لمعاينته؛ وتبين أن سيارة ميكروباص تسببت في الحادث حيث كانت تسير بسرعة مرتفعة صوب المتوفاة والمصابين، كما تبينت تهشمًا وانبعاجًا بأنحاء متفرقة من السيارة، وبدراجة آليَّة مملوكة لأحد المصابين.

ودلت تحريات الشرطة عن أن المتسبب في الحادث هو طفل الذي كان يقود السيارة وقت وقوعه، فأُلقي القبض، وقال إنه كان يستقل السيارة في صحبة والده لمعاونته في جمع الأجرة من مستقليها، ولما توقفت بالموقف المجاور لموقع الحادث وترجَّلَ والده منها تاركًا محركها دائرًا، استقل هو مقعد القيادة وحاول تحريك السيارة فانطلقت مسرعة صوب المتوفاة والمصابين على مقربة من الحانوت فصدمتهم ودراجةً آليَّةً كان يستقلها أحدهم.

وقررت النيابة العامة تسليم الطفل لأسرته، وأمرت بحبس والده على ذمة التحقيقات، لاتهامه بعدم حمله رخصة قيادة، وتمكينه الطفل من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك، وذلك قبل أن يُقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه على ذمة القضية.