المركزي للأحصاء: نجرى بحث ملف الدخل والإنفاق كل عامين وليس كل 5 أعوام

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن ملف الدخل والإنفاق، هو الملف الأهم الذي تجريه الجهاز، وحاليا يتم إجراءه كل عامين وليس كل 5 سنوات، كما كان يجري من قبل، وذلك لأن الدولة بحاجة ماسة للمسح بشكل دائم ودوري.

وأضاف "بركات"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ذلك البحث يوفر بيانات وأنماط الإنفاق وفقا للمعاير الاقتصادية والاجتماعية، كما يوفر بيانات عن حجم الطلب المستقبلي من السلع والخدمات في ضوء العرض والطلب الذي يجري على تلك السلع.

وأوضح أن ذلك يوفر بيانات لمؤشرات الفقر ومستوى معيشة الأسر المصرية بشكل دوري، وأهم الأرقام التي أعلن عنها، وصلت نسبة الفقر لـ32.5%، خلال الـ3 أعوام الماضية، وكان رقما كبيرا في ضوء تلك الأرقام، وتم تحديد خارطة الفقر بأكثر من ألف قرية هم الأشد احتياجا طبقا للمحافظة والأحياء والقرى، وكان له المردود لها كبير.

وأكد "بركات"، أنه في عام 2019/2020، تراجع نسبة الفقر على مستوى الجمهورية منذ 1999/2000، وبلغت حاليا إلى 29.7% مقارنة بـ32.5%، في عام 2017/2018: "الرقم ده من النادر جدا أنه يتحقق أننا ننزل في خلال سنة هذا لرقم من النقاط في الفقر في ظل وجود إصلاح اقتصادي وتعويم لسعر الصرف وبدأ التعافي، وأزمة التجارة الدولية، ونتيجة ذلك المسح جاء قبل ظهور جائحة كورونا بـ6 أشهر".

وأشار إلى أن جائحة كورونا والأزمة المالية التي وقعت في عام 2008/2009 تسمى صدمات اقتصادية، ولا يقاس عليها أي معايير محددة، كونها خارج الحسابات، ويتم رصدها ولا تستخدم لأنه لا يجوز القياس عليها.

وتابع: "لما بنيجي نحسب رقم الدخل الشهري للأسر واحتياج الفرد داخل الأسرة علشان يعيش ويباشر النشاط بتاعه بيحتاج للسلع اللي بتديله سعرات حرارية معينة لاستكمال حياته، والموضوع ده بيختلف من رجل لأنثى أو طفل وشاب على مدى الاحتياجات الأساسية، ولذا يتم تحويل تلك الاحتياجات إلى قيمة مادية طبقا للنوع والفئة العمرية".

وفند: "من هم أقل من 3328 جنيها شهريا لأسرة 3 أفراد شهريا، بينزل تحت خط الفقر مباشرة، وتم خلق 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في فترة زمنية تصل لـ5 سنوات، ورئيس مجلس الوزراء، أكد أن دي فرص العمل اللي اتوفرت خلال الفترة اللي فاتت، ورصدنا عوامل البطالة المختلفة ونقصت، ولكن بسبب فيروس كورونا زاد المعدل الخاص بالبطالة، وعلى مستوى العالم وصل لـ5.2%، وهي نسب ليست دائمة وفيه مشاريع بتنتهي وأخرى تنشئ جديدة، وتلك المشاريع بتوفر فرص عمل بشكل شبه مستديم".