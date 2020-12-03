عصام شعبان عبدالرحيم يحيي ذكرى والده الأولى في المقابر

حرص عصام، ابن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، على إحياء الذكرى السنوية الأولى لوالده من خلال زيارة قبره.

وقال عصام لـ"الوطن"، "مرت سنة على وفاة والدي، ضهري وسندي، ولكنني أشعر أن الوفاة حدثت أمس، وحتى الآن لم أستوعب فراقه عنا أبدا".

وأضاف الابن، حرصت في الذكري الأولى لوفاة والدي أن أزوره في قبره، وقرأت الفاتحة على قبره، وأتمنى لكل محبي والدي قراءة الفاتحة له والدعاء له بالرحمة".

ورحل شعبان عبدالرحيم، عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، حسبما أكّد نجله في تصريح سابق لـ"الوطن"، بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.

وقد أحيا إسلام خليل، الذكرى الأولى للمطرب الشعبي بأغنية "لسة فاكرك"، التي انتهى من تسجيلها وأهداها لروح المطرب شعبان عبدالرحيم، في الذكرى الأولى لوفاته التي توافق اليوم 3 ديسمبر.

وقال إسلام، لـ"الوطن"، "شعبان عبدالرحيم لم أنساه أبدا فهو أبي الروحي، وإهداء هذه الأغنية لروحه هو أقل تقدير مني لأبويا وصديقي شعبان عبدالرحيم والذي أثرت فيا وفاته وفقدانه".

وتقول كلمات الأغنية، "لسه فاكرك لسه عايش جوا قلبى وفي خيالي.... لسه صورتك جنب مني... لسه صوتك برده عالي.. يا أحلى دنيا أنا عيشتها... وأيامي مجاش تاني زيها... يا حلم عمري اللي انتهى بعدك يا غالي... أجمل ما كان ليا في دنيتي... صوتي اللي وصل كلمتي... ونور منور سكتي وسط الليالي... مفيش كلام عندى أقولهولك... بعد ما توهنا في وسط الزحمة... كل اللي أقدر أوصلهولك دعوى بالمغفرة والرحمة... يا أحلى دنيا أنا عيشتها... وأيامى مجاش تانى زيها يا حلم عمرى اللى انتهى بعدك يا غالى... أجمل ما كان ليا في دنيتى.. صوتى اللى وصل كلمتى.... ونور منور سكتى وسط الليالى".