وائل غنيم: إدارة جوجل غضبت مني في بداية العمل معهم بسبب شعبان عبدالرحيم

كشف الناشط وائل غنيم، عن خدعة نفذها خلال فترة عمله في شركة جوجل، وكتب غنيم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: إنه نفذ خدعة بعد أول 3 أشهر عمل في إدارة شركة جوجل بالشرق الأوسط؛ إذ نشر بيانا مضروبا عن المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم.

وأضاف "غنيم": "‏في عيد ميلادي 2008، وبعد أول 3 شهور في جوجل، اشتغلت إدارة الشرق الأوسط ببيان صحفي مضروب أنا اللي كتبته باعلن فيه اختيار شعبان عبدالرحيم الله يرحمه سفير لمنتجات الشركة في العالم العربي، و فضلت أضحك طول الليل من ردود أفعالهم الغاضبة من قراراتي الفردية العشوائية".

ونشر وائل غنيم نص البيان الذي كتبه آنذاك، والذي جاء كالآتي:

"وقعت شركة Google اتفاقية تعاون استراتيجية مع المطرب المصري شعبان عبدالرحيم؛ ليكون شخصية عام 2009 في جميع موادها الدعائية، وسيكون سفير العديد من المنتجات التي تطلقها الشركة، وتهدف لنشر الثقافة والمعرفة في المجتمع العربي.

وأكد وائل غنيم، مدير تسويق برامج Google للمستخدمين بالشرق الأوسط أن التعاون مع الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم تهدف للوصول إلى الطبقة المتوسطة بالمجتمع، والتي تمثل ما لا يقل عن 50% من مستخدمي الإنترنت.

وصرح غنيم أن شعبية الفنان شعبان عبدالرحيم الطاغية ستضفي مزيدا من الثقل على العديد من منتجات شركة Google، وقد أبدى المطرب الشعبي الراحل سعادته لتمثيل الشركة بالشرق الأوسط، والطريف أنه لم يستخدم محرك البحث الأشهر عالميا قبل توقيع الاتفاقية، ولكنه حصل على دورة مكثفة في أثناء توقيع الاتفاقية بفندق الإنتركونتيننتال بالقاهرة، وانبهر حينما وجد أغانيه وصوره كافة موجودة داخله، واستغرق الأمر 20 دقيقة لإقناعه بأن Google ليس لها أي علاقة بالـFBI.

وفي سؤال لوائل غنيم عن إمكانية غضب الشارع الإسرائيلي من اختيار "شعبان" كشخصية جوجل نظرا لأغنيته الشهيرة: "أنا بكره إسرائيل"، وخاصة بعد الضغوط التي واجهتها شركة مولينكس، التي اضطرت لإيقاف حملتها، واستخدام فنانة بديلة عن المطرب الراحل، فقد استبعد الأول حدوث أي مشكلة من هذا القبيل، خاصة وأن إعلانات عبدالرحيم ستكون مقصورة على المستخدم المصري باستخدام تكنولوجيا Google Adwords.

كما أبدى شعبان عبدالرحيم إعجابه الشديد ببرنامج المعرفة Knol، وأكد أنه سيكلف ابنه حمادة بكتابة مقالات متخصصة في فن الكيّ بالبخار وباستخدام المكواة.

وفتح "عبدالرحيم" في أثناء الاتفاقية حسابا على برنامج Picassa، لإضافة كل جديد في عالم الموضة، الذي يحرص "شعبان" على تتبعه بشكل دائم.

جدير بالذكر أن شركة Google تعمل بشكل جدي على استقطاب العديد من الفنانين المشهورين مثل: سعد الصغير، وزمرّدة، وغيرهم من العاملين في مجال الغناء الشعبي بأحياء بولاق الدكرور والحيتية وبين السرايات، التي تتميز بأعلى نسبة استخدام لمحرك البحث حسب آخر إحصاءات Google Zeitgeist، وكعادته لم يترك شعبان الحدث حتى أهدى أغنية لشركة Google".