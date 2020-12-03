بايدن يختار جيف زينتز مستشارا للتعامل مع كورونا

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن جيف زينتز مستشارا للتعامل مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وفيفيك مورفي طبيبا عاما للبيت الأبيض، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، مساء اليوم.

وكان بايدن تعهد في وقت سابق بمساعدة كافة الأمريكيين على التعافي من الأزمة الاقتصادية، التي وصفتها وزيرة خزانة إدارته المستقبلية جانيت يلين، بأنها "مأساة أمريكية"، وفقًا لما ذكرته شبكة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

وأعلن بايدن من ويلمينجتون في ديلاوير حيث قدم فريقه الاقتصادي الجديد "لكل من يعانون الآن، هذه رسالتنا: الدعم آت"، فيما قالت يلين "يواجه الكثير من الناس صعوبات بتوفير الطعام ودفع الفواتير والإيجارات. هذه مأساة أمريكية".

وكان مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، أكد في وقت سابق، اليوم، أنه سوف يلتقي مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن حوالي الساعة 2 مساءاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأوضحت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن الاجتماع سيجري مع الفريق الانتقالي المعين لهيئة المعاهد الوطنية للصحة "إن آي أتش".

وكان الولايات سجلت لأول مرة 3100 حالة وفاة جراء كورونا المستجد في يوم واحد، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.