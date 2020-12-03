اقتصادي يوضح مدى نجاح الدولة في خفض نسبة الفقر لأول مرة منذ 20 عاما

زفّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشرى سارة للمصريين، وذلك خلال كلمته خلال وقائع إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك بجمهورية مصر العربية، للعام 2019-2020، بحضور عدد من الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الجهاز.

كشف رئيس مجلس الوزراء، عن أن معدل الفقر في مصر انخفض لأول مرة منذ قرابة 20 عاما، ليسجل 29.7%، موضحا هذا "يعكس أن الحكومة جادة في محاربة الفقر، لأننا نستهدف الوصول إلى أقل من ذلك بكثير، ولولا جائحة كورونا، لكنا وصلنا إلى نسبة منخفضة للغاية في معدلات الفقر".

الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أوضح أن هذا الرقم الذي تم تحقيقه نتيجة جهود الدولة في محاربة الفقر، مشيرا إلى أن الدولة نفذت عدة برامج خاصة لدعم الأسر الأكثر احتياجا من برنامج تكاف كرامة، والمرأة المعيلة، وغيرها من البرامج التي تدعم الأسر الفقيرة.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن إنشاء الدول قواعد البيانات ساعد في معرفة القري والمحافظات الأكثر فقرا، وإقامة مشروعات استثمارية بها، موضحا أن ذلك ساعد على تحسين معيشة هؤلاء المواطنين في تلك المناطق.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن تعاون الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين معيشة الأشخاص الأكثر فقرا، من خلال برامج الدعم النقدي أو توفير برامج تدربية مكنتهم من توفير فرص عمل أفضل لهم.

وأكد أن الزيادة السكانية، تمثل تحدي كبير بالنسبة للحكومة، فتعمل على الحد منها من خلال البرامج التوعوية، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية عبء كبير، يتسبب في زيادة البطالة ونسبة الفقر.

ولفت إلى أن جميع مشروعات الحماية الاجتماعية، التي أطلقها الرئيس السيسي، بدأ التخطيط لها وتنفيذها من منطلق تحسين هذه المؤشرات، حتى يشعر المواطن المصري، على مختلف مستوياته، بثمار التنمية التي يتم تحقيقها على أرض الواقع، وتنعكس إيجابا على مستوى معيشته.