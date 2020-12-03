التخطيط: انخفاض نسبة الفقر والفقر المدقع وزيادة دخل المصريين

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري إن جائحة كورونا أثرت على الدخل والانفاق لدى المواطنين.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لإعلان نتائج بحث الدخل والانفاق بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة وضعت خطة مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة والتي وازنت بين الحفاظ على صحته وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

وأوضحت السعيد أنها تنتظر بحث الدخل والانفاق والذي يضع بين يديها ويد صناع القرار ثروة هائلة من البيانات التي تشخص الواقع وتساعد على الانفاق الجغرافي للفجوات التنموية، مشددة على أنه من الأبحاث ذات الاهمية الخاصة والذي تستطيع من خلاله رصد متوسط الانفاق الاستهلاكي للأسرة والفرد طبقا للخصائص الاجتماعية والديموغرافية للسكان وتوفير البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستويات المعيئة وانشاء قواعد معلومات للفقر سواء كان فقر مادي أو متعدد الأبعاد وحساب متوسط الانفاق السنوي لكل بند من بنود الانفاق ودراسة العوامل المؤثرة عليه.

وأشادت السعيد بالمؤشرات التي أظهرها البحث وأهمها انخفاض نسبة الفقر لأول مرة منذ عام 199، مشيرة أن الفقر كان يتزايد منذ عام 1999 حتى عام 2017 -2018 وانخفض الفقر لـ29.7% مقارنة بـ32.5% عام 2017-2018 وانخفضت نسب الفقر في جميع المناطق وكان الانخفاض الأكبر في ريف الوجه البحري يليه ريف الوجه القبلي.

وأشار البحث إلى انخفاض نسب الفقر المدقع من 6.2% في عام 2017-2018 إلى 4.5% عام 2020 مؤكدة ان هذا انخفاض كبير جدا في نسب الفقر المدقع.

ولقت البحث إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية من 64 ألف جنيه عام 17-18 إلى 69 ألف جنيه عام 19-20 بزيادة تصل لـ15% مشددة على أن ذلك التحسن حدث بسبب الجهود الذي بذلته الدولة بأجهزتها المختلفة ونجاحها في تخفيف أثار برنامج الاصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل بعد تنفيذ حزمة من برامج الحماية هي الأكبر في تاريخ مصر.

وقالت السعيد إن الدولة تهدف لزيادة الاستثمارات العامة في خطة هذا العام بنسبة 70% لتبلغ 595 مليار جنيه تتضمن توجيه استثمارات 47 مليار جنيه لمحافظات الصعيد بزيادة قدرها 51% مقارنة بالعام السابق مع اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتوسع في المتستفيدين من برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة والقرى الأكثر احتياجا ومراكب النجاة.

وأوضحت الشعيد أن البحث رصد زيادة نسب الفقر مع زيادة حجم الأسرة مشيرة أن الأسرة كبيرة العدد أكثر عرضة للفقر وأن ذلك يوجب الاهتمام بضبط معدلات النمو السكاني ومعالجة الاختلال بين نمو السكان والموارد المتاحة والذي يلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وتزيد صعوبة مواجهة البطالة مؤكدة أن الدولة تعمل على ضبط النمو السكاني وزيادة الاستثمارات في التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والبعد الثقافي والتنمية ووضع خطة شاملة لمواجهة الزيادة السكنية ستبدأ عام 2021 بالتعاون مع كل الوزارات المصرية.

وأكدت السعيد أن الدولة تزيد في الطريق الصحيح ويتعاون فيها كل شركاء التنمية وأن الدولة لديها ارادة وخطة عمل تساندها القيادة السياسية لتستكمل خطتها في التنمية الشاملة والمستدامة مشيرة بتعاون الجهاز المركزي للاحصاء ووزارة التخطيط وكافة أجهزة الدولة التي تعكس التعاون والتناغم بين اجهزة الدولة التي تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.