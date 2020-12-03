أول صورة للعريس المتوفي في ليلة حنته بالأقصر

تنشر الوطن صورة العريس الشاب الذى توفى مساء اليوم بسكتة قلبية خلال الاحتفال بليلة الحناء وقبل ساعات من زفافه فى مدينة إسنا جنوب الأقصر.

وتحولت ليلة حناء فى مدينة إسنا جنوب الأقصر اليوم إلى مأتم وليلة حزن بعد وفاة العريس خلال احتفاله مع أصدقائه وأقاربه.

وتوفى العريس مساء اليوم بسكتة قلبية خلال الاحتفال وعقب طقوس الحناء المعروفة فى الصعيد حيث تم نقله للمستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل دخولها.

وقال محمد يس، أحد أبناء اسنا ، إن العريس محمود . ح . ا ، فى العقد الثالث من عمره لم يكن يعاني من أى أمراض مزمنة، ويتمتع بصحة جيدة للغاية، وكان مقرر له الزفاف على عروسه غدا الجمعة إلا أن القدر لم يمكنه من تحقيق هذا الحلم الذى طال انتظاره.

وأضاف أن المئات يتجمعون الآن أمام مستشفي إسنا لإنهاء إجراءات الدفن ومن ثم تشييع جثمان العريس غير مصدقين ما حدث حيث كان يتأهب الجميع للاحتفال حتى الصباح .

وأكد يس أنه تم تجهيز ديوان عائلته لتلقي العزاء بدلا من فتح قاعة الأفراح لتلقي التهانى لتتحول الزغاريد إلى صراخ وبكاء.

ومن المقرر أن يشيع الآلاف من أبناء الاقصر جنازة العريس اليوم الخميس.