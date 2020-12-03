الرئيس الإيراني: سننتقم في الوقت المناسب لاغتيال فخري زاده

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده ستنتقم في الوقت المناسب لاغتيال العالم النووي فخري زاده.

ونقلت قناة العالم الإيرانية الرسمية عن روحاني قوله إن "عودة إيران لالتزاماتها النووية مرهونة بالتزام الأطراف الأخرى"، آملا "أن تأخذ الإدارة الأمريكية الجديدة العبر من أخطاء الإدارة الحالية"، وفقا لما ذكرته قناة"العربية"الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إسرائيل باغتيال زاده، قائلا "إسرائيل تمارس أعمالاً عدائية ضد إيران، آخرها اغتيال العالم النووي فخري زاده".

وأوضح ظريف: "لن نعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع الغرب"، مطالبا الولايات المتحدة بـ"إظهار حسن النية من خلال العودة إلى الاتفاق النووي ومن ثم ستمتثل طهران للاتفاق بالكامل".

وكان روحاني رفض، أمس الأربعاء، مشروع قانون وافق عليه البرلمان، من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة، ويعزز تخصيب اليورانيوم، قائلاً إنه "ضار" بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأميركية.

ويعكس الصراع حول مشروع القانون، الذي اكتسب زخماً بعد مقتل عالم نووي إيراني بارز الشهر الماضي، التنافس بين روحاني، وبين المتشددين الذين يهيمنون على البرلمان، ويفضلون نهجاً أكثر تصادمية مع الغرب.

وكان فخري زاده يترأس برنامجاً قالت إسرائيل والغرب إنه عملية عسكرية تبحث في جدوى بناء سلاح نووي، ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن "البرنامج المنظم" انتهى عام 2003.

واغتيل العالم الإيراني، الجمعة الماضية، بضاحية شرقي طهران عبر رشاش يتم التحكم فيه عن بعد كان قد وُضع في سيارة أخرى، وفق وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية

ووافقت الحكومة الأمريكية على تلك النتائج، بينما تقول إسرائيل إن إيران لا تزال تهدف إلى تطوير أسلحة نووية، مشيرة إلى عملها في مجال صنع الصواريخ الباليستية وغيرها من التقنيات. وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل.