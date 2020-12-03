ابتكارات كورونا: تطبيقان للسفر الآمن وبيع قطع غيار السيارات "أونلاين"

رب ضارة نافعة، هذا ما كشفته جائحة كورونا، فرغم معاناة العالم من الفيروس الذي أثر على اقتصاديات كبرى الدول، إلا أن هناك بعض المبدعين الذين استغلوا هذا الوباء، من خلال اختراع وابتكار تطبيقات تساعد في إجراءات التعايش مع كورونا.

"الوطن" يستعرض نموذجين، استطاعا استغلال الجائحة، وصمم أحدهما تطبيقا لبيع قطع غيار السيارات عن بعد "أون لاين"، بينما الآخر صمم تطبيقا للسفر الآمن بالمطارات.

بيع قطع غيار السيارات "أون لاين"

أعلن أسامة صادق، مؤسس تطبيق لإصلاح وبيع قطع غيار السيارات "أون لاين"، عن تدشين موقع إلكتروني يربط بين تجار قطع غيارات السيارات المعتمدين والوكلاء، والعملاء الذين يرغبون في شراء السلع، وحاليا يستهدف التطبيق نشر الفكرة وليس كسب الأموال، "عايزينه يعيش تجربة كاملة، وبنقدمله خدمة التركيب تحت البيت".

وأضاف "صادق"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية "الحياة"، أنه جرى تقديم خدمات جديدة لاستقبال طلبات العملاء وتوصيلها حتى منازلهم، وتم البدء في ذلك المشروع مع بداية عام 2018، ويقدم التطبيق تجربة متكاملة للعملاء من شراء وتركيب وتوصيل السلع التي يرغب فيها العميل.

وأوضح أن معظم التطبيقات التي بدأت في قطع غيارات السيارات بدأت من منظور تكنولوجي، كما أنه يملك خبرة في ذلك المجال منذ ما يقرب من 15 عاما، مضيفا "الكورونا كان ليها عائد جيد على الشركات العاملة بشكل أونلاين، وجت لينا إنقاذ وسرعة أكبر في نشر الفكرة، والمبيعات زادت بنسبة كبيرة".

وأكد أنه يجب على كافة العملاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استبيان مدى قوة الصفحة التي سيقوم بالشراء من خلالها، وقراءة تعليقات الأشخاص الذين قاموا بشراء السلع نفسها من قبل.

وأشار إلى أنه يسعى إلى اتساع رقعة عمله داخل مصر وخارجها في الدول العربية، ويستعد لخوض جولة تمويلية، من خلال الاستثمار في الدول الناشئة، والتطلع للأسواق الأفريقية والخليجية.

تطبيق للسفر الآمن بالمطارات

وفي السياق ذاته، أعلنت حبيبة إسماعيل، طالبة بالجامعة الألمانية، عن إنشاء تطبيق تعريفي للمسافرين بالمطارات، يجنبهم الإصابة بكورونا، من خلال تحديد الأماكن المزدحمة وتجنبها، بواسطة أسهم افتراضية ذات ألوان متباينة يتبعها الفرد في تنقلاته.

وأضافت "إسماعيل"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية "الحياة"، أنها لم تقدم ذلك المشروع كمشروع تخرج، ولكنها تحاول تطوير عدد من التطبيقات الأخرى في ذلك الإطار لوضعه كمشروع تخرج لها.

وأوضحت، أن التطبيق يسهل على الجميع الدخول والخروج من المطار بدون لمس أي شئ، حيث يقوم البرنامج بتحديد أقصر طريق للعميل في الوصول إلى وجهته داخل أي مطار.

وأكدت أنها تسعى إلى أن تكون مبرمجة جيدة في المستقبل وتنشئ البرامج التي من شأنها تسهيل الإجراءات أو الحياة بشكل أكبر على الأشخاص حول العالم.

وأشارت إلى أنها تسعى إلى السفر خارج مصر لوجود فرص عمل أفضل من تلك الموجودة بداخل مصر.