محافظ كفرالشيخ: مرونة ليومين قبل تطبيق مواعيد الغلق الجديدة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أجهزة المحافظة التنفيذية تباشر تطبيق قرار غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة من قبل مجلس الوزراء، كاشفا عن مهلة 24 ساعة، تتحلى فيها المحافظة بالمرونة، لحين التكيف مع المواعيد الجديدة.

وأوضح المحافظ أنه آن الأوان لتنظيم الحياة طبقًا للمواعيد الجديدة، بالإضافة للإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، أن المحافظة شنت حملات توعية حول مواعيد الغلق الجديدة، قبل تطبيق القرار اليوم، حتى يكون التطبيق حازما.

لكن المحافظ أكد أنه ستكون هناك مرونة لمدة يومين، حتى تتكيف المنشآت مع القرارات الجديدة مع احتمالية عدم معرفة البعض بتفاصيل القرار.

وتابع "بعد 48 ساعة سيكون هناك تطبيق حازم لمواعيد الغلق تصل إلى حد غلق المنشآت المخالفة"، موضحا أن قرارات الإغلاق للمحال التجارية والورش ليس مرتبطا بجائحة كورونا، وهناك العديد من الدول تطبق قرارات الإغلاق للمحلات التجارية وتحديد مواعيد محددة.

وتستعد المحافظات اليوم الثلاثاء لتطبيق قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.

ووفقا للمادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساء "صيفا" والعاشرة مساء "شتاءً" على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل "صيفاً" والساعة الحادية عشرة مساء "شتاء".