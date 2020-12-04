فوائد سحرية للكابوتشي..  يقاوم السرطان ويعزز صحة القلب ويفقد الوزن

خس الكابوتشي له العديد من الفوائد الغذائية الهامة، حيث يحتوي على فيتامينات، عالية القيمة الغذائية، أهمها فيتامين (ك) وفيتامين (أ)، فيتامين (ج)، الفولات، الحديد، المنجنيز. حيث يساعد الكابوتشي في مقاومة الالتهاب، السكري، السرطان، حماية صحة البشرة والشعر.

المعمل المركزي لتحليل المبيدات التابع لوزارة الزراعة رصد فوائد الخس الكابوتشي في التقرير التالي .

محاربة الالتهابات

يحتوي الكابوتشي على مجموعة من البروتينات مثل الليوكسيجين، الكاراجينان والتي تساعد في السيطرة علي الإلتهاب، وتم إستخدام الخس في تخفيف الإلتهاب وألم العظام.

فقدان الوزن

يساعد الكابوتشي في تحقيق نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، حيث إنه منخفض في كثافة الطاقة ويحتوي على 95% ماء، ويوفر حوالي 1 جراما من الألياف لكل كوب، وتساعد الألياف في زيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة وتقليل الإرهاق، ومن الأهمية اختيار أنواع الكابوتشي التي لها لون أخضر غامق.

* تعزيز صحة الدماغ

يمكن أن تؤدي الحالات القصوى من ضعف الدماغ إلى موت الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى أمراض دماغية شديدة مثل مرض الزهايمر، وتساعد أوراق الكابوتشي على السيطرة على موت الخلايا العصبية، والكابوتشي غني بالنترات الغذائية التي يتم تحويلها إلى مركب أكسيد النتريك في الجسم، وهو إشارة خلوية تعزز من وظيفة بطانة الأوعية الدموية، لأن انخفاض وظيفة بطانة الأوعية الدموية تسهم في التدهور المعرفي والاضطرابات العصبية الأخرى المتعلقة بالشيخوخة، كما تساعد أحماض أوميغا 3 في مقاومة الشعور بالاكتئاب.

تعزيز صحة القلب

يحتوي الكابوتشي على حمض الفوليك وهو فيتامين (ب) الذي يحول الهوموسيتين، وقد يؤدي الهوموسيتين إلى تلف الأوعية الدموية وتراكم اللوحيات، وبالتالي إتلاف القلب، والكابوتشي يعتبر مصدرا غنيا لفيتامين (أ) وفيتامين (ج)، وكلاهما يساعد على أكسدة الكوليسترول وتقوية الشرايين، وهذه العناصر المغذية تحسن من تدفق الدم ومنع النوبات القلبية.

ويحتوي الكابوتشي أيضاً على البوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم ويمنع أمراض القلب الناتجة عن زيادة نسبة الكوليسترول السيئ في الدم، ويرتبط تناول الكابوتشي باستقلاب الكوليسترول.

مقاومة السرطان

ارتبط استهلاك الكابوتشي بتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، خصوصاً في أماكن معينة مثل اليابان، حيث يتم تناول الخضروات بانتظام أن الخضروات غير النشوية مثل الكابوتشي، يمكن أن تحمي من عدة أنواع من السرطان مثل سرطان الفم، المرئ، الحلق، المعدة.

يقلل من خطر مرض السكري

قد أظهرت الدراسات أن الكابوتشي ساعد في تقليل نسبة الإصابة بمرض السكري 2 وتعزيز انخفاض مؤشر السكر في الدم، مما يعني أنه لا يؤدي إلى إرتفاع نسبة السكر في الدم.

تحسين عملية التمثيل الغذائي

التمثيل الغذائي هو رد فعل يتحول فيه الطعام الذي نأكله إلى طاقة، وتعطي الجسم القدرة على القيام بأي شئ.

وفي وقت لاحق فإن العناصر الغذائية تلعب دورا مهما في التفاعل الكيميائي لنظام الأيض. وفي هذه الحالة فإن الكابوتشي يعمل على تحسين التمثيل الغذائي للجسم، كما أنه يحتوي على "الحديد، المغنسيوم، البوتاسيوم"، ويساعد في زيادة التمثيل الغذائي للجسم، لأنها مصدر جيد لفيتامين (ب) المركب .

تحسين جودة النوم

قد تعاني من الأرق ويصعب التعامل معه، حيث يمكنك استهلاك الكابوتشي بشكل روتيني لكي تساعد المواد الكيميائية الحيوية الموجودة بداخله في تحسين السائل الأيضي، فهو يجعلك تشعر بالاسترخاء وجودة النوم، وذلك بدون القلق من وجود أثار جانبية.