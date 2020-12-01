مستشار الرئيس: الإنفلونزا قد تؤدي لضعف عضلة القلب عند الشباب

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" على عضلة القلب، فذكر أن الفيروسات بصفة عامة وخاصة الفيروسات التنفسية قد تؤثر على عضلة القلب، وهذه ليست صفة مميزة في فيروس كورونا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم": "الكورونا واخدة متسع كبير للتحدث عنها سواء التحدث عن مشكلتها أو تداعياتها ومضاعفاتها، ما يحدث مع فيروس كورونا قد يكون أكثر شدة بس هذا يحدث مع الإصابة بالإنفلونزا العادية الموسمية".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك بعض الحالات التي تُصاب بالإنفلونزا العادية ولم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة وقد يكون في سن الشباب، وتؤثر تلك الإنفلونزا العادية الموسمية على عضلة القلب، وتعمل على إضعاف هذه العضلة، "هذا قد يحدث مع كل الفيروسات التنفسية وليس كورونا فقط".

وأوضح أنه صرح أكثر من مرة أنه يجب أن يتم التعامل مع الإنفلونزا الموسمية باحترام، "لازم نديله أهمية، اللي يحصل مع الكورونا كمضاعفات ممكن تحدث أيضا مع فيروس الإنفلونزا الموسمية، بتعمل ضعف في عضلة القلب".

من ناحية أخرى، أشار مستشار الرئيس، إلى أنه رغم زيادة أعداد الإصابات بكورونا إلا أن معظمها حالات بسيطة، بينما الحالات التي تدخل المستشفيات حالتها متفاوتة وهذا متوقع جدًا في مثل هذه الظروف نتيجة وجود أمراض مصاحبة أو مزمنة مثل الضغط والسكر ومشاكل القلب "بتبقى شديدة شوية".