"توقف عضلة القلب".. مصدر بصحة المنوفية يوضح سبب وفاة مرشح النواب

كشف مصدر مسؤول بصحة المنوفية، أن سبب وفاة المهندس منير مندور، مرشح مجلس النواب عن دائرة بركة السبع وقويسنا، هو توقف مفاجى في عضلة القلب.

واستبعد المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة ل"الوطن"، قبل قليل، أن تكون الوفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن الأصابة بفيروس كورونا لا تسبب الوفاة بشكل مفاجئ.

وتوفي المهندس منير مندور، المرشح لمجلس النواب عن دائرة بركة السبع قويسنا، داخل مستشفي بركة السبع العام، وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة أن المرشح وصل المستشفي متوفيا دون معرفة سبب وفاته.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوفاة المرشح منير مندور، داخل مستشفي بركة السبع العام، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن المهندس منير مندور دخل جولة الإعادة في إنتخابات مجلس النواب، بعد حصوله علي 21 ألف و 304 أصوات، ودخل معه الإعادة كلا من عصمت زايد بعد حصوله علي 25 ألف و 389 صوتا، وحصل اللواء محمد حمدى 24 ألف و 248 صوتا، فيما حصل عبد الحكيم التعلب 22 ألف و 903 صوتا .

وشهدت دائرة بركة السبع وقويسنا، مفاجأة من العيار الثقيل بخروج هشام عبدالواحد عضو مجلس النواب الحالي ورئيس لجنة النقل والمواصلات والمرشح عن حزب مستقبل وطن من السباق الإنتخابي، بعد أن حل في المركز الخامس بعد المرشح المتوفي .