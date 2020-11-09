محمد غانم متحدثا رسميا باسم وزارة الري

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، القرار الوزاري رقم 216، بتولي المهندس محمد غانم، عضو المكتب الفني لوزير الموارد المائية والري، مهام المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلفا للمهندس محمد السباعي المتحدث السابق.

وحصل غانم، على بكالريوس الهندسة جامعة القاهرة، وانضم إلى وزارة الموارد المائية عام 2003، وتدرج حتى تم اختياره عضوا في المكتب الفني للدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.

يذكر أن المتحدث السابق محمد السباعي، بات عضوا بمجلس الشيوخ، بعدما فاز في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي.

من ناحية أخرى، توقع مركز التنبؤ بفيضان النيل بوزارة الموارد المائية والري، انتهاء موجة الأمطار الأربعاء المقبل، وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وخليج السويس غدًا الثلاثاء، فيما تسقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وفي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، قد تكون متوسطة إلى غزيرة، وتتساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الغربية والمنوفية والشرقية.

وكانت وزارة الموارد المائية والري، أعلنت حالة الطوارئ بين قطاعات ومصالح الوزارة، لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم السيول الحالي، وجرى تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وجرى تشغيل محطات رفع المياه بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف لأقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، مع استمرار المرور والمتابعة الدورية على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم النقاط الضعيفة على المصارف.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري، مركز التنبؤ بفيضان النيل في عام 1992، الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجيا النهر والقياسات الهيدروليجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.