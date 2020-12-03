معاون وزير الإسكان: افتتاح ممشى أهل مصر خلال شهرين

قال المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان، إن "ممشى أهل مصر"، مخصص للمصريين الموجودين في نطاق القاهرة الكبرى، وهو من أهم المشروعات التي تساهم في جودة الحياة للمصريين، ويضع كورنيش النيل في المكانة التي يستحقها.

وأضاف الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز": "كورنيش النيل كان عبارة عن رصيف موجود دون أي خدمات تقدمها الدولة، ومن ثم فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان له توجها، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان بتطوير نهر النيل، بداية من حلوان جنوبا وحتى شبرا الخيمة شمالا".

وتابع: "لدينا 3 مراحل، الأول يبدأ من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة بطول 2 كم، وبلغت نسبة التنفيذ فيها إلى 95%"، مشيرًا إلى أن الممشى عبارة عن مستويين، هو العلوي ومستوى يطل على نهر النيل بعرض 6.5 متر كمتوسط ويتكون من 19 مبنى ويتقدمه 62 محلا تجاريا و5 كافيتريات، و5 مطاعم، منها أكبر مطعم عائم في نهر النيل قريب من كوبري إمبابة.

ولفت، إلى أنه جرى إنشاء 3 جراجات بالمبنى لاستيعاب 180 سيارة، وجرى تخصيص جزء لذوي القدرات الخاصة لركن سياراتهم الخاصة: "المساحة ضيقة جدًا فنحن نعمل على الكورنيش مباشرة ولا نريد تعطيل الطريق، وأشكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية متمثلة في إدارة المهندسين العسكريين التي عملت في ظروف صعبة جدًا لإنشاء هذا الممشى، وانتهينا من كل المحلات والكافيتريات، وسيفتتح خلال شهرين.