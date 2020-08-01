محافظ جنوب سيناء يقرر غلق ممشى أهل مصر بمدينة الطور

قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، غلق ممشى أهل مصر، ومنع المواطنين من التنزه والتجمعات عليه، كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذا القرار جاء في صالح المواطنين، لعدم ظهور حالات للإصابة بفيروس كورونا، خاصة أن المحافظة مازالت تسجل " صفر " إصابات حتى الآن.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه سيجري فتح الممشى والشواطئ، طبقًا لقرارات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه جرى نشر قوات من الأمن حول الممشى، ومنطقة الكورنيش، والشواطئ، والحدائق والساحات والميادين العامة، والمتنزهات، لمنع تواجد المواطنين بها، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية.