"الكهرباء": المنصة الإلكترونية الجديدة بها خدمات مختلفة للمواطنين

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن استعدادات وزارة الكهرباء لإطلاق المنصة الإلكترونية للخدمات الأربعاء المقبل، يأتي في إطار التحول الرقمي، الذي تهتم به القيادة السياسية بشكل عام، لإنشاء تطبيق يسهل خدمات الكهرباء على المواطنين.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن ذلك سيسهل في تقديم الخدمة وسرعة تقديمها، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وهناك العديد من الخدمات التي باتت تقدم بشكل إلكتروني.

وأوضح أن المنصة الجديدة بها خدمات متنوعه تصل لـ17 خدمة إلكترونية، كما أن دفع فاتورة الكهرباء يعمل حاليا عبر "كود السداد الإلكتروني" الموجود على فواتير الكهرباء، ويتم إدخال ذلك الرقم ومن ثم تسديد الفاتورة إلكترونيا بشكل سهل وميسر بالنسبة للعدادات التقليدية التي ينتج لها فاتورة.

وأكد أن كارت الكهرباء، يتم شحنه أيضا إلكترونيا، كما سيتم التوسع في عدد من الخدمات المقدمة إلكترونيا، وخلال المنصة سيتيح للجمهور تقديم الشكاوى في فواتير الكهرباء، كما ستقدم العديد من الخدمات الأخرى.