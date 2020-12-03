رئيس متحف الحضارة التنفيذي: تكلفته وصلت إلى 2 مليار جنيه

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إن المتحف فريد من نوعه، سواء على مستوى مصر والمستوى الإقليمي والدولي، ويضم عدة أمور فهو متحف غير مقتصر على الجانب الفرعوني أو الجانب النوعي، وسيضم متاحف مصر في العصر القبطي والإسلامي، والعصور المختلفة لعرض الحضارة المصرية بمختلف أنواعها.

وأضاف "غنيم" خلال استضافته في برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "extra news"، وتقدمه الإعلامية أية عبدالرحمن، أن المتحف منارة للحضارة المصرية، ويضم مسرح وسينما وأنشطة للطلاب تسمى بالتربية المتحفية، كما أن المتحف به أجهزة متطورة للحماية، لا توجد إلا في متاحف متطورة مثل المتاحف في أوروبي ودبي.

ولفت إلى أن موقع المتحف في مدينة الفسطاط، له دلالة تاريخية حرص الاستشاري المصمم الدكتور غزالي كبيسة على إبرازها، ووجه التحية إلى الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة الذي كان مديرا للمتحف وصمم قاعة كاملة في المتحف.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إلى أن تكلفة المتحف 2 مليار جنيه وأغلب التكلفة قدمتها الحكومة المصرية وجزء بسيط قدمته منظمة اليونسكو وتبلغ مساحة المتحف 33 فدان وبه مركز التدريب للأثريين على مجالات التصوير وآليات الترميم والحفاظ على الآثار.

وسيطل المتحف على بحيرة عين الصيرة التي سيتم افتتاحها قريبا ويضم المتحف من 50 ألف إلى 60 ألف قطعة وسيضم المتحف أول قدم تعويضية في التاريخ لأحد الاميرات في إحدى الأسر الفرعونية التي تم بتر إصبع قدمها الكبير، كما سيتواجد الهيكل العظمي لأول إنسان في التاريخ والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 35 ألف سنة ويطلق على هذه الرجل بـ"رجل نزلة خاطر" وهي قرية في محافظة سوهاج.